Une récolte précoce des mirabelles de Lorraine

Le soleil et la chaleur ont précipité la pluie et la cueillette des fruits d'or de Lorraine. En 2018, la récolte est précoce pour des mirabelles déjà très sucrées. En effet, elles sont en avance d'au moins une semaine. Pour préserver les fruits et les hommes, la récolte se fait plus tôt dans la journée et dans la bonne humeur. Les mirabelles de Lorraine requièrent un calibre minimum de 22 mm pour bénéficier de l'IGP. Plus de 10 000 tonnes devraient être récoltées pour la saison 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.