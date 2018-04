Une saison printanière encore mitigée à Saint-Martin

A Saint-Martin aux Antilles, à une période où les plages sont habituellement bondées, beaucoup d'hôtels sont encore fermés et ceux qui ont eu le courage d'ouvrir sont quasi déserts. Sept mois après le passage de l'ouragan Irma, l'île nettoie encore ses plaies. Les touristes reviennent peu à peu mais cette fréquentation ne permet pas encore de booster le chiffre d'affaires des restaurateurs. L'emploi sur l'île en est directement impacté et certains hôteliers ont dû lancer des procédures de licenciement économique.



