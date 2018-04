Une tornade a causé des dégâts considérables dans la Marne

Dans la nuit du dimanche 29 avril, une tornade a traversé trois communes de la Marne, faisant de gros dégâts sur son passage. A Cloyes-sur-Marne, un des villages touchés, le réveil a été dur. Aucun blessé n'a été déploré mais les habitants sont encore sous le choc. Presque aucune maison n'a été épargnée. Selon certains villageois, cette mini tornade a été plus violente que la tempête de 1999. L'électricité devrait être rétablie dans la soirée du lundi 30 avril mais il faudra du temps pour se remettre de cette nuit.



