Unis, les syndicats de fonctionnaires descendent pour la troisième fois dans la rue

Les syndicats de fonctionnaires affichent une solidarité rare ce mardi 22 mai. Derrière une même banderole, ils ont décidé de faire front commun pour défendre leur statut et manifester contre la future réforme de la fonction publique. A noter qu'entre 130 et 140 manifestations sont programmées dans plusieurs villes. A Marseille, tous les secteurs publics sont descendus dans la rue.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.