Universalisme, intersectionnalité, postcolonialisme... dix termes militants ou universitaires qui font parler

Ce n'est pas la première fois que de tels termes reviennent dans le discours de certains hommes et femmes politiques. Ces notions, principalement issues des milieux universitaire ou militant, sont parfois vidés de leur sens au milieu des polémiques. D'autres sont utilisés sans être connus du grand public. L'occasion, avec ce lexique, d'un retour sur leur définition première.

Universalisme : en philosophie, cette conception consiste à considérer qu'il y a des valeurs morales qui seraient communes à l'ensemble de l'humanité. En France, l'universalisme est souvent accolé au terme de républicain. Cette notion, héritée des Lumières, se base sur l'idée que les hommes sont libres et égaux en droit et la nation, une et indivisible. Mais si cette expression est très souvent utilisée sur les plateaux télévisés, elle ne correspond pas à un courant scientifique.

Pour la sociologue et philosophe Irène Pereira, spécialiste des mouvements sociaux, ce terme serait surtout une "catégorie du débat politique". Si des gens se revendiquent comme universalistes républicains, ce "ne sont pas forcément des universitaires", nous indique la chercheuse.

Intersectionnalité : cette notion désigne le fait de s'intéresser aux trajectoires des individus et analyser les discriminations qu'ils subissent en combinant les notions de sexe, de race et de classe sociale. Elle a été théorisée à la fin des années 1980 par l'afro-américaine Kimberlé Crenshaw. Cette juriste s'intéresse alors aux discriminations subies par des femmes qui sont ouvrières et noires, soit à l'intersectionnalité de trois discriminations.

Si ce concept est d'importation étasunienne, des courants en France s'intéressaient déjà à un croisement des trajectoires en prenant en compte le sexe et la classe sociale. La notion a ensuite gagné les milieux militants et désigne alors plus globalement la convergence des luttes contre toutes les formes de discriminations.