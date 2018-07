Urgences : la canicule surchauffe les services

Connu comme le plus chaud du XXème siècle, l'été de 2003 avait mis au jour le manque de moyens dans les hôpitaux. La situation était certes exceptionnelle, mais l'été est loin d'être une période d'inactivité dans le monde hospitalier. Aujourd'hui encore, en ce mois de juillet, des lits sont fermés et les urgences fonctionnent à flux tendu.



