Usagers SNCF en Île-de-France : pour se faire rembourser le pass Navigo, c'est à partir du 19 juin

Vous empruntez une ligne du Transilien ou du RER qui a été touchée par la grève des cheminots ? Votre pass Navigo vous sera remboursé à hauteur de 50% pour les mois d'avril et de mai. Ce vendredi, la SNCF a annoncé que vous pourrez effectuer une demande de remboursement à partir du mardi 19 juin.





Ce site existe déjà. Il s'appelle mondedommagement.transilien.com et indique qu'"à partir du 19 juin, vous pourrez effectuer une demande de dédommagement pour les forfaits des mois d’avril et mai 2018. Ce dédommagement concerne les abonnés Navigo et imagine R empruntant les lignes SNCF en Île de France."