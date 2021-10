Va-t-on changer d'heure pour la dernière fois ? Le 20H vous répond

"Non, c’est sûr que non !". Ce n’est pas nous qui le disons mais Karima Delli , députée européenne EELV à l’origine de la résolution pour abolir le changement d’heure au niveau européen. Elle ajoute : "La situation est bloquée au Conseil de l’Europe. Certains pays, comme Chypre et le Portugal, veulent garder le changement d’heure. Et ceux qui veulent le supprimer n’arrivent pas à se mettre d’accord : faut-il garder l’heure d’été ou l’heure d’hiver ?".

Un hôtel peut-il me demander mes informations de carte bancaire pour confirmer ma réservation ?

C’est légal, oui. "Cette pratique est même courante dans le cadre des réservations d’hôtels et de restaurants afin de prévenir les risques d’annulation à la dernière minute", précise la DGCCRF. Trois informations peuvent être demandées par le professionnel : le numéro de la carte bancaire, la date d’expiration et le cryptogramme visuel à l’arrière. En aucun cas vous ne devez transmettre votre code confidentiel à quatre chiffres, il est réservé au paiement sur place.

Comment être sûr que vos données seront utilisées à bon escient ? Si un montant est prélevé, vous devez impérativement avoir donné votre accord. C’est l’article L133-6 du code monétaire et financier. Dans le cas contraire, il s’agit d’une fraude

et la responsabilité de l’hôtel est engagée. Pour se prémunir contre ces abus, la CNIL encadre la conservation des données bancaires par un commerçant. Celui-ci doit les effacer une fois la prestation effectuée, par exemple.

Peut-on voyager aux États-Unis ?

Dès le 8 novembre prochain, oui. C’est ce qu’on appelle la fin du 'travel ban", en vigueur depuis mars 2020, c’est-à-dire depuis le début de la crise sanitaire. Le site du ministère des Affaires étrangères n’avait pas été mis à jour à l’heure où nous avons rédigé cet article. L’information est cependant confirmée sur le site de l’ambassade de France aux Etats-Unis.

Un soulagement pour les expatriés, qui ne pouvaient pas recevoir leurs proches en provenance de l’Hexagone depuis plus d’un an et demi. Toutefois, il y a toujours des conditions sanitaires à respecter : les voyageurs doivent être entièrement vaccinés contre le Covid-19 à partir du moment où ils sont majeurs. Et ils doivent en plus présenter le résultat d’un test négatif, réalisé 72 heures avant le départ, dès l’âge de 2 ans. Tout est détaillé en anglais sur ce site officiel américain.