Vacances à la montagne, enfin un peu d'air

Les touristes et les vacanciers affluent dans les régions montagneuses. Une grande joie pour les professionnels du tourisme locaux, qui voient leur chiffre d'affaires s'envoler. En effet, depuis le début de la canicule, nous sommes nombreux à venir en montagne, à la recherche d'un grand bol d'air et des activités sportives, sans avoir pour autant l'impression d'étouffer. Mais comment s'explique cette chaleur sur le plan météorologique ? Et combien de temps cela va encore durer ?



