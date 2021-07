Vacances d'été : les Français envisagent de dépenser 1505 euros en moyenne

Pour une majorité d'habitants de l'Hexagone, les dépenses estivales restent stables par rapport à l'année écoulée. Ainsi, note Le Parisien, 46% des sondés déclarent qu'ils dépenseront en vacances ni plus ni moins que l'an dernier et 54% la même somme que les étés précédant la crise sanitaire. "En France, les vacances, c’est sacré", résume pour le quotidien Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire Cetelem. "Depuis cinquante ans [...], les dépenses liées aux plaisirs et aux loisirs restent au même niveau : 17% des dépenses des foyers".

Quelques changements sont tout de même à noter. Pour un tiers des Français (33%), le budget de l'été sera augmenté. Une dynamique qui s'explique par les derniers mois difficiles et une volonté de profiter après une longue période de restrictions. En revanche, environ 20% de la population devrait aller à contre-courant et dépenser moins que l'été dernier. En cause, une situation financière qui s'est dégradée avec la crise du Covid-19.