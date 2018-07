Vacances d'été riment avec régime minceur

Avant de partir en vacances, six Français sur dix pensent suivre un régime, tous les ans avant d'enfiler leur maillot de bain. Pour cela, les magasins proposent toute une panoplie de produits et de régimes minceur et plus particulièrement ceux qui donnent un résultat rapide. Face à cet engouement, les professionnels de santé mettent en garde sur les revers de ces régimes-miracles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.