Vacances de la Toussaint : quelles sont les destinations préférées des Français ?

Pour ceux qui ne sont toujours pas décidés, existe-t-il des bons plans de dernière minute ? Oui, mais encore faut-il savoir lesquels : "On peut trouver des tarifs intéressants", poursuit Didier Arino, avant de les énumérer dans le sujet en tête d'article. De quoi rappeler que 30% des réservations sont faites 15 jours avant le départ, selon le site Gites de France. Et des destinations à éviter à cause du Covid ? Dans le sujet en tête d'article, vous verrez une carte où se trouvent les pays sans circulation active du virus, ceux avec une circulation active, mais maîtrisée et ceux où la circulation active s'avère préoccupante.