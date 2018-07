Vacances en "Combi", l'esprit d'aventure

En 1947, le Combi était un véhicule utilitaire, petit, robuste, modulable, et il n’est pas passé de mode. Des qualités qui n'échappent pas aux hippies, qui très vite aménagent l'intérieur. Nos reporters sont partis à la rencontre d'un club de passionnés dans le Var. Pour les propriétaires, en posséder un est bien plus qu'une passion pour les véhicules anciens. C'est un art de vivre.



