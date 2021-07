Vacances et Covid-19 : ce qu’il faut savoir avant de louer un logement cet été

Après plusieurs mois de restrictions sanitaires, de nombreux Français comptent sur les vacances d’été pour lâcher prise et profiter de leur liberté de circulation retrouvée. Mais alors qu’une quatrième vague épidémique pourrait se profiler dès fin juillet selon le ministre de la Santé, les plateformes de location de vacances sur Internet appellent voyageurs et hôtes à rester vigilants.

Certaines plateformes permettent toutefois d’identifier plus facilement les propriétaires qui proposent des conditions d’annulation souples. Sur PAP Vacances, certains hôtes proposent par exemple un contrat doté d’une clause spécifique : “Si finalement vous ne pouvez pas partir en raison des dispositions réglementaires mises en place par l'État, le propriétaire s'engage à vous rembourser les sommes déjà versées”, précise le site . Un label “Garantie remboursement Covid-19” permet d’identifier les quelque 200 annonces qui participent au dispositif. Les motifs valables pour recourir à l’annulation sont les “confinement, isolement, interdiction de déplacement”, mais pas la fermeture des “plages et restaurants” par exemple, au risque de devoir payer des arrhes.

Si la situation sanitaire venait à se dégrader et que de nouvelles restrictions étaient mises en place, les sites proposent différentes solutions de repli. “Il faut vérifier, avant de réserver, les garanties liées au Covid-19, pour éviter une déception”, conseille Dominique Debuire, président de l’Union nationale pour la promotion de la location de vacances (UNPLV), qui rassemble les principaux acteurs du secteur (Abritel, Airbnb, Le Bon Coin, Se Loger Vacances, CléVacances, etc).

Sur Airbnb , où “les conditions d'annulation sont définies par les hôtes et peuvent varier” d’après le site de la plateforme, un filtre permet de départager les annonces en trois groupes. Les locations “flexibles” proposent le remboursement intégral du tarif par nuit jusqu'à un jour avant la date d'arrivée, contre cinq jours pour les locations “modérées”. Quant aux locations “strictes”, un remboursement à hauteur de 50 % du tarif par nuit est possible jusqu'à une semaine avant la date d'arrivée.

Quant à l’occupation des logements elle-même, les sites prévoient une marche à suivre quant au nettoyage et encouragent les gestes barrière. L’UNPLV a actualisé au début du mois de mai un protocole sanitaire rédigé en partenariat avec le prestataire de services à la personne O2 Care Services, commandé pour la première fois lors du premier confinement et consultable directement sur leur site.

Un protocole régulièrement validé par les pouvoirs publics, d’après le président du réseau, avec une dernière validation en date par en juin dernier par le secrétaire d’État au tourisme. Destiné aux propriétaires de meublés de tourisme, il détaille une “méthodologie d’entretien” et précise, avec de multiples recommandations, les étapes de la désinfection des surfaces et les appareils à éviter (aspirateur, vaporisateur…). Le document rappelle que “le virus du Covid-19 peut rester viable et infectieux pendant plusieurs heures et jusqu’à plusieurs jours selon les surfaces (72 heures sur le plastique, 48 heures sur l’acier inoxydable, 24 heures sur du carton)”.

Les sites ne sont pas en mesure de vérifier que les propriétaires tiennent ces engagements, mais aucun voyageur n’a pour le moment fait remonter de réclamation auprès des plateformes, selon Dominique Debuire. “On ne peut pas être derrière chaque hébergeur, mais le meilleur contrôle, c’est celui du touriste", souligne le président de l’UNPLV. "Il n’y a pas de crainte à avoir, car le respect de ce protocole est un argument pour les hébergeurs, nous leur faisons confiance.” Par ailleurs, aucun coût supplémentaire ne devrait être facturé aux vacanciers.

Plusieurs consignes concernent également les gestes barrières, que les hôtes doivent encourager chez les voyageurs. Le protocole recommande aussi aux hôtes “d’espacer le départ des derniers occupants et l’arrivée des nouveaux vacanciers de six heures”. “On travaille main dans la main avec les pouvoirs publics, les hôtes et les voyageurs”, assure Dominique Debuire.

Le réseau Gîtes de France, de son côté, précise que son réseau de 42.000 propriétaires a reçu dès le premier confinement des “outils 'clés en main' présentant un protocole sanitaire complet et engageant”, qui respecte “l’ensemble des mesures d’hygiène préconisées dans le cadre de la pandémie”.