Vacances : le Sud-Ouest attend les touristes !

Ce début d'été ensoleillé est magnifique et c'est de bon augure pour les professionnels du tourisme. C'est le cas notamment dans le Sud-Ouest, à Lacanau. Les 500 hébergements de camping de la commune affichent déjà complet pour le mois d’août. D'après une enquête, le budget moyen des vacanciers serait en légère hausse en 2018, avec près de 1 787 euros en moyenne par foyer.



