Vacances : le "viaduc" du mois de mai !

Le pont du 1er mai est le premier des trois dont nous pouvons profiter ce mois-ci. Le temps d'un long week-end de quatre jours, en pleines vacances scolaires, et il est même possible de partir en famille. À Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, on espère une forte affluence. Pour certains hôtels, le planning des réservations du mois de mai est déjà prometteur.



