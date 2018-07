Vacances : les autocars règnent en maître sur la route

Au lieu d'attendre un train, certains usagers de la SNCF se sont rabattus sur l'autocar. Les gares routières déjà bien fréquentées en week-end ont été bondées ce samedi 28 juillet 2018. En effet, elles ont vu le nombre de réservations augmenté de 30% dans les heures qui ont suivi la panne à la gare Montparnasse. Grâce à ce coup de pouce et l'augmentation de la fréquentation, les cars vont ainsi transporter trois millions de personnes cet été. L'enjeu pour les compagnies d'autocars est donc de fidéliser ces naufragés du rail.



