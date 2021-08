Vacances : les jeunes se sont tous donnés rendez-vous à Hossegor

Trois mois plus tard, tout le monde est bien au rendez-vous. De très jeunes vacanciers venus des quatre coins de la France, bien au-delà des estivants habituels d’Hossegor. Pour les 4.000 personnes qui habitent ici à l'année, plutôt habitués aux soirées paisibles en famille, c'est un choc des générations. Chaque soir, les ados vont acheter de l'alcool dans une supérette, l'un des rares commerces qui profite de la situation. Les autres font presque tous grise mine. Cet hôtel sur le bord de mer, d'ordinaire plein tous les soirs l'été, voit ses chambres désertées à cause du tapage nocturne. Dans le centre-ville, les clients se font de plus en plus rare.