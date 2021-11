Colonies de vacances : "Plus le groupe est hétérogène, mieux ça se passe"

"C'est très bien à partir du moment où la séparation avec les parents prend du sens chez l’enfant", répond Alain Sotto. "Chez certains enfants, ce sera trop tôt, il faudra attendre huit ans. Pour d’autres au contraire, ce sera le bon moment."

Certains enfants et parents appréhendent la peur de la séparation. "On est de plus en plus dans le cocooning dans les périodes d’incertitude : épidémie, climat… Tout le monde se replie chez soi et on a du mal à se séparer. Or, affirme-t-il, "les parents ont beaucoup plus peur de la séparation que l’enfant".