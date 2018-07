Vacances : partir tôt sur les routes, Mondial oblige !

Des vacanciers ont opté pour partir plus tôt que prévu. Ce qui leur permettra d'éviter les embouteillages, de se reposer et de voir le match France-Uruguay. Pour la majorité, la priorité est le téléviseur et son branchement, dès l'arrivée au camping, ou aller à l'écran géant. Par contre, pour ceux qui seront encore sur les routes, ils recourront à la radio. Ce qui est sûr, c'est que durant le match, les aires d'autoroutes seront désertées.



