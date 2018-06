Finie la galère du piquet, place aux parasols (branchés) qui ne s'envolent plus !

Après le maillot de bain, la crème solaire, la serviette et les lunettes, il est L’accessoire indispensable du parfait vacancier : le parasol de plage. Pratique pour bouquiner sur le sable, siester à l’ombre ou se pavaner devant le ruissellement des vagues, il est vrai. Mais la réalité n’est souvent pas la même.

Un parasol, il faut d’abord l’installer. Première étape : planter le pied dans le sable. Et à défaut de gros bras, on se saisit très souvent du premier caillou pour taper, taper et encore taper. Deuxième étape : déplier le parasol. Et disons-le clairement, c’est tout un art. Il faut se glisser sous la tonnelle pour parvenir à ouvrir l’encoche, avant de faire coulisser (promis, j’arrête-là)… Et c’est souvent à ce moment-là qu’on se rend compte que la première étape n’aura servi à rien. Et lorsqu’on – enfin – on se croit débarrassé du schmilblick, voilà que le cauchemar se produit : LE coup de vent ! Et là, notre réflexe est le même : courir, vite. Un beau moment de solitude. Pour toutes ces raisons, plusieurs entreprises françaises ont décidé d’apporter quelques révolutions. Tour d’horizon.