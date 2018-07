Et si cet été, vous preniez la route en Combi ?

Des sièges, des placards, des banquettes qui basculent en lit, un petit frigo… Ces passionnés ont aménagé leurs Combis comme bon leur semblaient. Et vont jusqu’à leur donner un nom : : « Le nôtre s’appelle le Caribou", nous explique une mère de famille.





Côté budget, le Combi nécessite un "certain investissement", reconnaît un autre passionné. "Mais si on l’entretient bien, ça ne perd pas de sa valeur". Prix d’un Combi : de 15.000 à 40.000 euros, selon les tailles. Il faut ensuite bien l'entretenir, et parfois changer des pièces : pas toujours évident, quand on sait que le Combi n’est plus fabriqué depuis cinq ans. Mais quand on aime, on ne compte pas ! Et si vous voulez tester avant d’investir, vous pouvez également envisager la location : de plus en plus de sites internet proposent ainsi des locations courtes ou longues durées à des prix raisonnables !