Votre enfant part pour la première fois chez ses grands-parents pour les vacances : nos conseils pour que tout se passe bien

Bien sûr, le fossé générationnel peut effrayer certains grands-parents (signalons que selon un rapport, 34% des grands parents ne s'occupent JAMAIS de leurs petits-enfants) et si l'effroi peut être trop présent, il est toujours possible aux parents de proposer des alternatives comme celle d'instaurer un roulement avec des jours en centre de loisirs. Mais, en dépit d'addictions modernes au grand-tout numérique, "un enfant reste un enfant et les jeux sont toujours aussi efficaces", nous assure le psychiatre.





Pour peu que les grands-parents aient un jardin, les enfants, qu'il ne faut pas laisser dépérir devant une énième rediffusion télé de Dora l'exploratrice, sont toujours curieux de découvrir la nature, les insectes, les animaux, les plantes, les fleurs. Et une bonne piscine gonflable marche toujours.





Vers l’âge de six ans, les enfants auront besoin de se dépenser, incitant les grands-parents à se mouvoir eux-aussi. On peut alors penser à des activités à l'extérieur comme la fréquentation d'un parc d’attractions. Pour autant, tempère le psychiatre, "les grands-parents ne doivent pas non plus être à la merci de l’enfant et c’est l’occasion pour l’enfant de faire autre chose que ce qu’il a l’habitude de faire."