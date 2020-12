Le difficile recueil du consentement, pilier de la vaccination dans les Ehpad

Et en particulier sur le recueil de leur consentement, qu’il juge "plus problématique". Dans de nombreux Ehpad, la campagne de vaccination est encore loin : "On n'a sondé personne car c'est encore de la pure théorie", nous disait-on la semaine dernière chez Korian.

Cette phase ne pourra débuter, a confirmé le chef du gouvernement, qu’une fois l’autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, "attendue pour le 21 décembre", et un avis de la Haute autorité de santé (HAS), rendu "dans la foulée". C’est seulement après cela que le Synerpa compte informer ses adhérents qui, à leur tour, feront preuve "de pédagogie vers les résidents, vers leurs familles et vers les salariés pour leur expliquer quelles sont les indications, les contre-indications et l’objet de ce vaccin".

La campagne de vaccination, étalée en cinq phases par la HAS et concernant en premier lieu les résidents d’Ehpad et son personnel souffrant de comorbidités, "représente un défi logistique et organisationnel sans précédent", a reconnu Brigitte Bourguignon, dans un communiqué précédent l'échange. La vaccination n’étant pas obligatoire, la ministre a rappelé qu’il était "essentiel de s’assurer du consentement 'libre et éclairé' des personnes âgées qui se feront vacciner".

"Nous souhaitons que le consentement soit acté, écrit, intégré dans le dossier médical", a demandé le Synerpa pour se prémunir de toute contestation a posteriori, notamment de la part des proches. Concrètement, deux cas de figures vont se présenter aux personnels d’Ehpad en amont de la campagne de vaccination. Si le résident est en mesure de décider par lui-même d'abord, et que le médecin appuie ou non ce choix ensuite.

"Personne ne sera vacciné sans avis médical", certifie encore Korian. Et si le praticien recommande de ne pas vacciner son patient, c'est son avis qui primera. Si le résident souffre de troubles cognitifs et ne peut prendre une telle décision en conscience, ce qui représenterait entre 40% et 60% des résidents d’Ehpad selon le Synerpa, le choix appartient à la famille, au représentant légal plus exactement, et au médecin, comme dans le premier cas de figure.