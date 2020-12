"Nous recevons des menaces tous les jours" : les généralistes ciblés par des anti-vaccins

"Nous recevons des menaces tous les jours", poursuit le Dr Marty (voir vidéo en tête de cet article). Parmi ces messages, certains particulièrement violents. "Si vous vaccinez, vous vous rendez complice d’un génocide", ont par exemple reçu des professionnels de santé, regrette le président de l’UFML, qui appelle sa profession à ne pas rester silencieuse. "J’invite les médecins à ne jamais rien laisser passer, à porter plainte dès l’instant où ils reçoivent une menace", demande-t-il.

Les anti-vaccins s’en prennent également à la profession médicale via les réseaux sociaux. "Sur les plateformes sociales, on a davantage de chances d’être exposé à des discours extrémistes, anti-vaccins", explique Tristan Mendès-France, spécialiste des cultures numériques, auprès de LCI. "La communauté militante qui est derrière a une capacité à pousser ces contenus et à les rendre beaucoup plus visibles." Une visibilité qui ne va pas améliorer la confiance de la population dans la vaccination, alors que près de la moitié des Français ne souhaite pas se faire vacciner contre le Covid-19.