"Il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination avec AstraZeneca en France", soutient Olivier Véran

Déjà décrié pour une efficacité moindre (environ 70%) par rapport à ces rivaux de Pfizer et Moderna, avant que des études se montrent rassurantes, voilà que le vaccin AstraZeneca est de nouveau dans la tourmente : le Danemark, la Norvège et l'Islande ont suspendu ce jeudi "par précaution" son utilisation contre le Covid-19 en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins.

"Les investigations sont en cours en France et à l'étranger. L'Angleterre, qui a vacciné des millions de personnes avec le vaccin AstraZeneca, enjoint à poursuivre la campagne et n'a pas (observé) à très large échelle de sur risque d'effet indésirable grave", a expliqué Olivier Véran. "Sur 5 millions d'européens (vaccinés avec AstraZeneca, ndlr), 30 personnes ont présenté des troubles de la coagulation", a-t-il poursuivi, en soulignant que cela ne constituait pas de "sur-risque statistique" par rapport à des gens non-vaccinés.

S'appuyant sur l'avis de l'Agence européenne, et après s'être tourné vers l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le ministre de la Santé a assuré lors d'un point presse que "le bénéfice apporté par la vaccination est jugé supérieur au risque à ce stade", ajoutant que "des enquêtes sont menées systématiquement à chaque fois qu'il y a un effet indésirable grave et déclaré".

Cet épisode risque toutefois de ternir un peu plus la réputation de ce vaccin produit par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et développé avec l'université britannique d'Oxford. La Grande-Bretagne, bien décidée à soutenir son vaccin, a annoncé qu'elle continuera à l'utiliser et a qualifié à nouveau ce sérum de "sûr et efficace". Pour Stephen Evans, professeur de pharmacoépidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le choix des trois pays nordiques reposent avant tout sur "une approche 'super prudente' basée sur des cas isolés en Europe".