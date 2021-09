Vaccin, Covid-19... Menacés de mort, soignants et scientifiques en appellent aux pouvoirs publics

Des menaces de mort diffusées aux yeux de tous pour appeler à l'aide. Un collectif de soignants et de scientifiques violemment insultés et intimidés sur les réseaux sociaux au cours de cette pandémie a donné, ce mardi 7 septembre, une conférence de presse à Paris. Avec un objectif : susciter une réaction de la part des pouvoirs publics. Réunis derrière Citizen4Science, une association qui lutte notamment contre la "désinformation, les harcèlements scientifiques ou les dérives sectaires", ils interpellent une fois de plus le gouvernement et les pouvoirs publics, après plusieurs mois de lutte, toujours vaine.