Vaccin russe Spoutnik V : l'Europe a débuté son examen en vue de son futur déploiement

Alors que l'Europe connaît des retards criants de livraisons de doses, l'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé ce jeudi avoir commencé l'examen du vaccin russe Spoutnik V, une étape cruciale en vue de son déploiement dans l'Union européenne. "L'AEM a débuté une étude continue du Spoutnik V, un vaccin contre le Covid-19 développé par le centre national russe Gamaleya d'épidémiologie et mircobiologie", a indiqué l'agence, basée à Amsterdam, dans un communiqué.

Le calendrier pour l'approbation devrait "prendre moins de temps que d'habitude" en raisons des travaux préparatoires déjà réalisés, estime le régulateur européen La première étape consiste en un "examen continu" des données et des essais cliniques. Une demande officielle d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle d'un an doit suivre. Le temps écoulé entre l'examen continu et l'autorisation a, jusqu'à présent, été compris entre deux et quatre mois.