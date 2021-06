Covid-19 : 30 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, "objectif atteint"

"Objectif atteint ! Merci à tous ceux qui se mobilisent pour la vaccination : c’est grâce à vous que nous gagnerons la bataille contre le virus", a déclaré le chef du gouvernement sur Twitter alors que le chiffre de 30 millions de primo-injectés était initialement attendu pour mardi prochain. Dès vendredi soir, Santé publique France avait annoncé que 29.831.488 personnes avaient reçu au moins une injection (56,8% de la population majeure) et que plus de 15,4 millions étaient complètement vaccinées, soit un cinquième de la population.

En parallèle, l'épidémie continue de régresser, avec 2.163 patients en soins critiques vendredi, au plus bas depuis le 19 octobre. Et le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes est repassé sous les 5.000 au cours de la semaine écoulée.

Si ce cap a été atteint, c'est que le rythme des rendez-vous dans les centres reste soutenu. On recense en effet environ 400.000 primo-vaccinés chaque jour, avec une progression constante dans les tranches des 50-59 ans et des 60-69 ans. Mais aussi une hausse "très forte" (+6% depuis l'ouverture fin mai) chez les 18-49 ans, selon le ministère de la Santé.

De plus, comme déjà observé depuis plusieurs semaines, la couverture vaccinale a tendance à stagner chez les seniors, avec environ 75% de complètement vaccinés chez les 75-79 ans et 66% chez les plus de 80 ans. Pour autant, le site Doctolib ne prévoit pas de baisse du rythme des injections, qui devrait se maintenir à près de 600.000 par jour (1e, 2e dose ou dose unique), et le ministre de la Santé Olivier Véran a écarté tout revirement de la population, les créneaux disponibles s'expliquant par une hausse "de l'offre".