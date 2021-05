Vaccination : tous les majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous

"Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes", a pour sa part assuré le ministre, Olivier Véran, sur Twitter. "Les 50 ans et plus qui sont d'ores et déjà éligibles peuvent évidemment continuer à prendre rendez-vous", a par ailleurs précisé le ministère.

La principale plateforme de réservation, qui "s'attend à une forte affluence sur ses services", a ajouté que "28 millions de personnes adultes sont éligibles à la vaccination et non vaccinées à date pour en moyenne 500.000 rendez-vous disponibles chaque jour".

Vacciner le plus largement possible est un enjeu crucial pour la France afin d'éviter une reprise de l'épidémie dans les semaines et les mois à venir, alors que les restrictions en vigueur sont progressivement relâchées. A ce jour, 24 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 36% de la population totale et 46% de la population majeure), dont 10 millions en ont eu deux (15% de la population totale et 19% de la population majeure), selon le ministère.