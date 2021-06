Vaccination des ados : qu'en pensent les principaux concernés ?

Toute ma famille est en télétravail et je suis un peu la seule qui peut ramener le Covid à la maison. Ça me stresse un peu.

De retour de leur collège, dans le 5e arrondissement parisien, Charlotte et Éléonore, en classe de 4e, affirment sans hésitation vouloir se faire vacciner dès que ce sera possible. "Pour mes proches, je trouve que c’est plus sûr de me faire vacciner. Toute ma famille est en télétravail et je suis un peu la seule qui peut ramener le Covid à la maison. Ça me stresse un peu", nous explique Charlotte, 13 ans. Sa copine Éléonore, elle, dit "faire confiance" aux vaccins et estime que la vaccination est "la seule manière de sortir de la pandémie, d’être libre d’enlever les masques et de vivre comme avant".

Cette vie d'avant, elle espère notamment la retrouver au collège, à la rentrée. Les cours en distanciel lui ont un peu pesé. "Les cours à la maison, ça a été un peu difficile parce que je suis moins concentrée, je comprends moins, il y a des problèmes de connexion..."

À l'arrêt de bus devant son lycée, à Ivry-sur-Seine (94), Dounia, 16 ans, est catégorique : elle ne se fera pas vacciner. "J’ai vu qu’il y avait eu des morts. Ce n'est peut-être pas dû au vaccin, mais ça me fait peur", relève-t-elle, ajoutant que ses parents sont "contre le vaccin" anti-Covid. Son amie Lorie, 17 ans, partage un avis opposé. "Mes parents l’ont fait en Chine et ma sœur a fait le Pfizer récemment. Si je peux le faire, je le ferais aussi", affirme-t-elle. "Je me dis que si personne ne le fait, ça ne va pas avancer, tandis que si on est nombreux à le faire, ça va encourager les plus réticents."