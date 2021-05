Covid-19 : que sait-on des erreurs de dosage qui ont ponctué la campagne de vaccination ?

Et à l'étranger ? Des erreurs de dosage sont également survenues en dehors de nos frontières. Et ce dès le lancement des différentes campagnes au sein de l'Union européenne, puisque dès décembre 2020, huit employés d'une maison de retraite allemande s'étaient par erreur vus administrer cinq doses de vaccin. Il y a quelques semaines, au début du mois de mai, une étudiante italienne de 23 ans s’est également vue injecter le contenu entier d’un flacon du vaccin Pfizer-BioNTech soit l’équivalent de quatre doses individuelles, qui doivent par ailleurs être normalement diluées avec du sérum physiologique. La jeune femme, en bonne santé, a tout de même dû séjourner à l’hôpital et fera l’objet d’examens réguliers au cours des prochains mois.

Généralement, c'est en fin de journée que les médecins se rendent compte qu'une erreur a eu lieu, lorsqu'un flacon reste non utilisé alors que les rendez-vous ont été honorés. "Les flacons sont comptés chaque matin et après-midi, pour s’assurer qu’ils correspondent bien au nombre de patients convoqué cette journée-là", confirme auprès du Courrier Vendéen Cyrille Vartanian, référent du centre de vaccination de Noirmoutier. Effectivement, le 10 mai, en fin de journée, il restait bien un flacon de Pfizer-BioNTech qui n’avait pas été utilisé, soit l’équivalent de sept vaccinations, donc de sept patients.

Or, contrairement à ce qui vaut pour les sérums d'AstraZeneca, Moderna et Janssen, le contenu du Pfizer-BioNTech doit être dilué, à raison de 1,8 ml d’une solution injectable de chlorure de sodium (sérum physiologique) par flacon. Et c'est normalement à l'aide d'autres seringues qu'un certain dosage du produit mélangé (0,3 ml) est récupéré pour être administré aux patients. "La seule possibilité que je vois, si on n’est pas assez attentif, c’est que l’on injecte du sérum physiologique dans un flacon vide dont on aurait déjà extrait des doses Pfizer avant", analyse Luc Duquesnel, coordinateur des centres de vaccination dans la Mayenne auprès du Parisien. "Pas d’autre solution possible" non plus selon le Dr Jean-Michel Caille L’Etienne. En d'autres termes, seul du sérum est dans ce cas récupéré lors de la deuxième étape.