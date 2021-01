Vaccination pour l'exemple : personnels hospitaliers et grands noms de la médecine prennent la main

Se faire piquer devant les caméras pour convaincre les indécis. Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, les dirigeants politiques de plusieurs pays, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, n'ont pas hésité à se mettre en scène pour "montrer l'exemple". En France, où la stratégie - contestée - a consisté dans un premier temps à concentrer les efforts sur les résidents des Ehpad et leurs personnels, en raison de leur plus forte vulnérabilité ou exposition au virus, les premières images de vaccination qui ont circulé étaient celles de ces personnes âgées prioritaires, à l'instar de la fameuse Mauricette, avec un succès mitigé dans l'opinion. Pas de figures médiatiques, et encore moins politiques, malgré l'appel de 200 maires à se faire vacciner "pour l'exemple" la semaine dernière.

Après les loupés des premiers jours, l'élargissement rapide de la campagne aux personnels soignants de plus de 50 ans, cette semaine, a profondément changé la donne. Partout en France, les personnels hospitaliers ainsi que de grands noms du monde médical ont pris le taureau par les cornes. On ne compte plus les images de médecins et d'infirmiers se faisant vacciner, prenant le relais d'un pouvoir politique qui peine à rester audible auprès de l'opinion, avec cette fois un message clair.