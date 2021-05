Vaccination pour tous : bond de 22% des rendez-vous sur Doctolib par rapport au week-end précédent

ENGOUEMENT - À compter de ce lundi 31 mai, toute la population adulte en France peut se faire vacciner contre le Covid-19. Une étape clé qui n'est pas passée inaperçue à la veille du coup d'envoi sur la principale plateforme dédiée à la prise de rendez-vous.

Fini les critères d'âge ou d'état de santé. À compter de ce 31 mai, tous les Français majeurs peuvent se faire vacciner contre le Covid-19, une étape clé au moment où le nombre de malades dans les services de réanimation est repassé sous la barre des 3.000 pour la première fois depuis janvier.

Les prises de rendez-vous pour tous les plus de 18 ans ont été ouvertes dès jeudi 27 mai et le moins que l'on puisse dire, c'est que, depuis, ça se bouscule. Avec "28 millions de personnes adultes éligibles à la vaccination et non vaccinées", la principale plateforme Doctolib a prévenu qu'elle ne pourrait pas répondre à toutes les demandes au regard du "nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna".

Record du nombre de rendez-vous le 27 mai

Si la plateforme a enregistré ce dimanche un bond de 22% du nombre de rendez-vous pour une première injection par rapport au précédent, c'est le 27 mai que le record de rendez-vous a été atteint, précise ce lundi Doctolib à LCI. 472.000 créneaux ont en effet été confirmés, soit presque autant que le 11 mai dernier, date à laquelle il est devenu possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner le lendemain, indépendamment de tout critère. Ce lundi la page dédiée de la plateforme enregistre une hausse de 39% du rythme de vaccination sur les 7 derniers jours par rapport au mois précédent. "Il est toujours difficile de prendre rendez-vous à date", nous explique-t-on encore, soulignant que "chaque jour, il y a encore 50 fois plus de personnes éligibles et non vaccinées que de créneaux disponibles à la réservation". Avant d'ajouter que "les seniors continuent de se faire vacciner : ils sont plus de 100 000 à prendre rdv chaque semaine sur Doctolib, et pour plus de 90% d’entre eux, directement par internet." Lundi matin, sur internet, de nombreux centres de vaccination affichaient d'ailleurs complet pour les prochains jours. Dans ce contexte, pour dénicher un rendez-vous tout juste mis en ligne ou mettre la main sur un créneau annulé par un patient, les sites Vite ma dose, VaccinPlanner ou CovidListe peuvent également s'avérer très utiles.

Pour rappel, à ce jour, plus de 25 millions de personnes ont reçu une injection de vaccin, soit près de 50% de la population majeure (47,6% vendredi). Parmi elles, 20% de la population adulte a reçu deux doses. Mais la progression est désormais beaucoup plus lente chez les tranches d'âge les plus élevées. Un plateau se dessine chez les plus de 80 ans (76% ont reçu au moins une dose), chez les 75-79 ans (86%) et les 70-74 ans (84%).

