Vaccination : pourquoi un médecin gagne-t-il près de trois fois plus qu'un vétérinaire ?

Une rémunération qui varie du simple au triple. Selon des chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé, la vaccination contre le Covid-19 n'est pas rémunérée au même niveau en fonction des professions. Ainsi, pour une demi-journée de travail de 4 heures, un médecin gagne 420 euros, contre 280 pour un chirurgien-dentiste, 220 pour un infirmier et 160 pour un vétérinaire. Plusieurs raisons expliquent cette différence.

Du côté des vétérinaires, presque trois fois moins rémunérés que leurs confrères médecins, on explique cet écart par le contenu du travail. "La différence est liée aux tâches qui vont nous êtres assignées", explique à LCI le Dr Laurent Perrin, vétérinaire et président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL). "Les professionnels de santé 'classiques' risquent d'être amenés à faire de la prescription de vaccins ainsi que de la surveillance post-vaccinale. Et les infirmiers s'occuperont probablement aussi de l'évaluation des patients avant la vaccination. Idem pour les dentistes. Nous, vétérinaires, resterons cantonnés à l'injection et éventuellement à la préparation des doses."