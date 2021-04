"Soit c’est moi, soit c’est perdu" : ces Français non-éligibles qui bénéficient de vaccins pour ne pas gâcher

Lorsque Jean et Carole* ont été appelés par leur généraliste le 24 février dernier, ce fut l’étonnement général. Âgés respectivement de 63 et 58 ans et ne présentant aucune comorbidité particulière, ils ne s’attendaient pas à être contactés de sitôt pour se faire vacciner contre le Covid-19. À juste titre, puisque la vaccination doit s’ouvrir aux 60-69 ans à partir de la mi-avril et aux 50-59 ans à la mi-mai. "Quand la stratégie AstraZeneca a été expliquée début février, on a appelé notre cabinet médical pour demander s’il avait prévu d’avoir une liste d’attente", raconte Jean. "On a laissé notre nom et on ne s’en est plus du tout occupés."

C’est donc une vingtaine de jours plus tard, alors que la vaccination en ville avec l’AstraZeneca vient à peine de démarrer, que le couple décroche un rendez-vous pour le surlendemain. Jean s'en souvient encore : "Au téléphone, je leur ai demandé s’ils étaient sûrs de ne pas se tromper." Lorsque vient le moment de recevoir la précieuse dose, Carole ne peut s’empêcher de ressentir un soupçon de culpabilité. "J’ai dit au médecin que j’avais le sentiment de prendre la place de quelqu’un d’autre. Il m’a répondu : ‘on s’est organisé dans le cabinet pour vacciner 50 personnes par jour et sur les deux jours, nous n’avons réuni que 60 personnes. ‘ Ce qui voulait dire : on ne va pas perdre les doses que l’on a récupérées donc on vaccine les volontaires."

Cet esprit d’initiative, consistant à contacter des patients déjà volontaires mais non-éligibles pour éviter de jeter des doses, a pu être qualifié par le ministre de la Santé de "bon sens". En pratique, un flacon composé de six ou de dix doses et pouvant en offrir une supplémentaire selon certains médecins, ne se conserve que pendant 48 heures une fois ouvert. Du côté de la Direction générale de la Santé (DGS), aucune consigne officielle n’est donnée pour vacciner les volontaires de fin de journée mais la doctrine adoptée est de ne perdre aucun vaccin : "Il vaut mieux privilégier les listes d’attente composées de personnes prioritaires mais s’il reste quelques doses et qu’une personne non-prioritaire est volontaire pour se faire vacciner, elle recevra évidemment une dose car c’est mieux que de la jeter", selon la DGS.

Après s’être inscrite sur liste d’attente, Laura a été rapidement appelée pour venir l’après-midi même. "Dans la salle d’attente, je me sentais un peu mal, entourée de vieilles personnes", confie Laura. "Et puis je me suis dit que les doses seraient de toute façon perdues et que c’était une bonne chose de faite. Je n’en ai pas vraiment besoin mais soit c’est moi, soit c’est perdu donc tant qu’à faire… Le but, c’est que le plus de personnes soient vaccinées." Depuis, le numéro de centre de Pantin est passé de main en main et la généraliste se trouve débordée d’appels. C’est que les doses manquent dans de nombreux centres et beaucoup aimeraient voir leur tour arriver.

"Nous évitons autant que possible ces passe-droits", souligne de son côté le docteur Jean-Christophe Calmes, qui vaccine à la fois en centre et en cabinet. "Mais il peut arriver qu’il nous reste un fond de flacon en centre. Dans le cas où nous n’avons pas de patients sous la main, nous vaccinons des non éligibles." Selon le médecin, la proportion de vaccins attribués dans ces conditions est relativement faible et ne représente pas plus de 4 à 6 doses sur 500 injectées par jour dans les centres. En cabinet, le phénomène un temps constaté n’existe plus vraiment. Si la campagne vaccinale en ville a connu des débuts laborieux, aujourd’hui tous les rendez-vous sont pris. "En ville, en sélectionne les patients en amont. 1 flacon équivaut à 10 doses, donc on cale 11 rendez-vous ciblés", précise le médecin.