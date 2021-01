Vaccins : des passe-droits ont-ils été accordés à la Mairie de Paris ?

La CGT de l'Hôtel-Dieu a lâché un pavé dans la mare. Selon le syndicat, des agents de la mairie de Paris auraient profité de passe-droits pour se faire vacciner. C''est ce que la section syndicale dénonce, dans un communiqué publié jeudi 28 janvier. "Quotidiennement, des équipes mobilisées sont obligées de refuser des soignants et des personnes âgées vulnérables, alors que leur est imposée la vaccination de personnels de la mairie de Paris et autre VIPs non médicalement prioritaires. "

Cette affaire résonne d'autant plus que les doses de vaccins contre le Covid-19 se font rares. Par ailleurs, des rendez-vous pour une première injection sont sur le point d'être reportés dans les jours qui viennent pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Dans un tel contexte, ces accusations de passe-droits ont suscité l'indignation. "C'est injuste et inadmissible dans la mesure où l'on refuse la vaccination à d'autres au prétexte qu'ils ne sont pas soignants", s'agace dans Le Parisien, Bruno Lamaille, secrétaire général du syndicat CGT de l'Hôtel-Dieu et secrétaire du CHSCT.