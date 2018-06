Vaccins, gaz, consultations médicales… ce qui change pour vous au 1er juin

Les Parisiens âgés de plus de 65 ans pourront obtenir un Pass Navigo gratuit. Un moyen d’encourager les seniors à se déplacer via les transports en commun. Le Pass sera également gratuit pour les personnes handicapées. Voici les conditions à remplir dans les deux cas : habiter la capitale depuis au moins trois ans et "appartenir à un foyer fiscal acquittant un impôt sur les revenus ‘soumis au barème’ inférieur ou égal : à 2 028 € (première demande) à 2 430 € (renouvellement)", détaille la mairie de Paris.