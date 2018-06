Vague de chaleur sur tout le territoire

Les vacances n'ont jamais été aussi proches sur le calendrier, mais aussi au niveau de la météo. D'ailleurs, on attend un pic de chaleur jusqu'à 36 degrés à Bordeaux, 35 à Grenoble et 33 à Paris samedi 30 juin. Le département du Rhône, lui, est le tout premier a avoir été placé en vigilance canicule, et ce pendant trois jours. Mais la région lyonnaise n'est pas la seule à avoir un peu souffert ce vendredi 29 juin. Cette chaleur devrait encore s'intensifier, notamment dans le sud-ouest.



