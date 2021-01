Les Français appelés à réduire leur consommation électrique pour "éviter tout risque de coupure"

La consommation d'électricité des Français devrait atteindre vendredi un niveau élevé, réduisant la marge de sécurité disponible. En cause ? La baisse des températures attendue, qui se situe entre -4 et -4,5°C sous les normales de saison. Si "aucune coupure d'électricité n’est prévue" par le gestionnaire du réseau électrique (RTE), ce dernier incite tout de même les Français à réduire leur consommation d'électricité vendredi de 7h à 13h, soulignant mettre "en œuvre tous les moyens pour garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité".

Par exemple, si tous les Français éteignent une ampoule, une économie de consommation d'électricité de 600 MW est réalisée, soit environ la consommation d'une ville comme Toulouse. Outre ce conseil, l'organisme évoque sur le site MonEcowatt.fr des chargements de téléphone retardés, tout comme les machines à laver, sèche-linges et lave-vaisselles et si possible une consommation plus faible du chauffage pour permettre d'éviter la surcharge.