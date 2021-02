Vague de froid : un "blackout" est-il déjà arrivé en France ?

Les Français grelottent et la crainte d’un "blackout" ressurgit du passé. Depuis le début de la semaine, la consommation d’électricité repart à la hausse dans l’Hexagone. "Avec la vague de froid actuelle, on observe une hausse de la consommation d’électricité. Un pic hivernal à 85.800 mégawatts est d'ailleurs attendu ce jeudi matin mais il reste en-dessous de celui enregistré à 88.154 mégawatts le 11 janvier", assure-t-on chez RTE, l'opérateur en charge de la gestion du réseau de transport d'électricité en France. Le mois dernier, les tensions dues au froid sur le système électrique français avaient conduit le gestionnaire du réseau à inciter les Français à réduire leur consommation afin de sécuriser l'équilibre avec la production.

Depuis un an, le secteur énergétique est entré dans une véritable zone de turbulence. La faute à la crise du covid-19 qui a notamment bouleversé le planning de maintenance des centrales nucléaires françaises. "Généralement, cela se fait pendant l’été, car la consommation est moins forte à cette période de l'année. Mais à cause du premier confinement, le planning a dû être décalé", explique RTE. En conséquence, 11 réacteurs sur 56 sont actuellement à l’arrêt. De quoi nous rendre plus vulnérable en cas de pic de consommation. Et ce, d’autant que la demande globale en électricité est au-dessus des moyennes enregistrées en temps normal. "Habituellement, la consommation est en moyenne de 72.800 mégawatts. Nous sommes bien au-dessus mais encore loin du pic hivernal de janvier ou du record historique, atteint en 2012, de 102.000 mégawatts", rassure RTE.

Afin de compenser le manque lié à la production nucléaire et faire face à la hausse de la demande en électricité, l’opérateur puise actuellement dans les stocks d'énergies renouvelables, solaire et notamment éolien. "Ce n’était pas le cas en janvier dernier car il y avait quasiment pas de vent", précise RTE. De l’hydraulique aussi, "le stock ayant été optimisé durant l’automne pour justement être disponible en plein hiver", ainsi que "du gaz et peu de charbon", en plus des importations en provenance des pays voisins avec une capacité pouvant aller jusqu'à 11.000 mégawatts. "Actuellement, la production disponible oscille entre 88.000 et 90.000 mégawatts. C'est suffisant pour répondre à la consommation, malgré le fait que nous ayons moins de réacteurs nucléaires disponibles que les autres années", énumère Jean-Paul Roubin, directeur de l’exploitation de RTE.