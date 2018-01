Val d'Oise : ce reçu de livraison de pizza qui empêche un propriétaire de récupérer sa maison squattée

"J’ai reçu un appel de la police début décembre. Ils m’ont dit : il y a un groupe de personnes qui occupe votre maison, est-ce que c’est vous qui les avez fait rentrer ?". À l’intérieur pas moins de 16 roms se sont approprié les lieux, rapportent nos confrères du Parisien.





Depuis ce jour-là, Youcef, le propriétaire de la maison en question située à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d’Oise, et innocupée "depuis plusieurs années", entretient un bras de fer. "Je suis passé les voir pour leur dire de dégager, et là ils m’ont montré un reçu de livraison de pizzas daté du 28 novembre", explique-t-il, soit plus de 48h après le dépot de plainte. Un ticket qui fait désormais office de "preuve". L’expulsion immédiate est impossible.