Val-de-Marne : les sinistrés doivent faire face aux inondations et au froid

Dans le Val-de-Marne, les habitants sont exaspérés. Cela fait plus de deux semaines que les communes sont inondées. Même si la situation s'améliore, cela prend beaucoup de temps. A Villeneuve-Saint-Georges comme à Villeneuve-le-Roi, la vie doit reprendre son cours. Ceux qui ont quitté leurs maisons en raison des inondations ont dû revenir chez eux, les assurances ne peuvent plus payer les chambres d'hôtel. Et comme si ça ne suffisait pas, le froid aussi vient y mettre son grain de sel. En attendant le retour à la normale, les riverains ont décidé de s'unir pour monter leur dossier d'assurance.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.