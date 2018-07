Valence chauffe sous la canicule

A Valence, le soleil incendie les toits et les immeubles crépitent de chaleur. Dans l'après-midi du 30 juillet 2018, sixième jour de canicule, les températures vont s'élever entre 35 et 37°C. Face à la forte chaleur, la solution est de rester chez soi, en fermant les volets. Et avant les heures les plus chaudes, beaucoup se promènent au bord du Rhône, à l'ombre des platanes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.