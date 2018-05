Valérie Pécresse : "Il faut réarmer notre justice, on ne peut pas rester les bras croisés"

Khamzat Azimov, l'auteur de l'attaque au couteau, qui a tué un passant le samedi 12 mai dans le quartier de l’Opéra à Paris, n'avait pas d'antécédent judiciaire, mais faisait l'objet d'une fiche des renseignements "S" (pour "sûreté de l'État"). Réagissant sur le débat qui s'alimente autour des fichiers "S", Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a déclaré qu'"il y a une solution efficace et conforme à l'État de droit, avant d'évoquer des alternatives telles que la surveillance judiciaire". Et d'ajouter, "il faut réarmer notre justice, on ne peut pas rester les bras croisés".



Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.