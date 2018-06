Vallée du Rhône : les producteurs de vignes utilisent un dispositif contre la grêle

Dans le Bordelais et la Champagne, la grêle a détruit des milliers d'hectares de vignes. Afin d'éviter une telle situation, les producteurs de la vallée du Rhône utilisent un dispositif qui coûte 200.000 euros. Celui-ci permet d'éviter la formation de grêle. Grâce à un ballon muni d'une capsule, des sels sont répandus au cœur des nuages dès que l'alerte est lancée. L'efficacité de ce système repose sur la solidarité des vignerons des environs qui doivent s'en servir en même temps.



