Valmorel : l'heure est au grand ménage de printemps dans les stations de ski

Chaufferettes, mouchoirs, bouteilles en plastique, mégots de cigarette,... les skieurs de l'hiver ont laissé de nombreux souvenirs dans les stations de ski. A Valmorel en Savoie, après le départ de l'hiver et des vacanciers, les habitants se sont mobilisés pour ramasser les déchets qui traînent sur les pistes. Une opération nettoyage qui s'initie dès le plus jeune âge. En tout, 270 kg de déchets ont été ramassés, trois fois moins qu'il y a dix ans.



