Compteurs Linky : un technicien agressé en pleine installation

La grogne contre les compteurs Linky n'en finit pas. Elle a même pris une tournure pour le moins brutale ce lundi. Et pour cause : un technicien de l'entreprise Insiema, prestataire d'Enedis, a été agressé par deux personnes à Bagnols-en-Forêt, dans le Var, alors qu'il était en train d'installer un nouveau compteur Linky chez un particulier. L'homme se trouvait alors à l'extérieur de l'habitation d'une cliente chez qui il intervenait, quand une voiture qui passait par là s'est arrêtée : deux personnes en sont sorties et s'en sont pris à lui, rapporte France Bleu Provence.