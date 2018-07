Var : les vacanciers ont le choix entre plage et montagne

Pour ce grand week-end de chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens, bon nombre de vacanciers ont hâte d'arriver à destination. Dans le Var, un camping situé à quelques mètres de la plage affiche déjà complet. Parmi les vacanciers, il y a ceux qui vont baigner dans la mer et ceux qui partiront dans les montagnes. Leur seul point commun consiste à vouloir en profiter dès le premier jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/18 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.