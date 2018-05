Var : les viticulteurs tirent la sonnette d'alarme sur l’existence d'une décharge illégale

Depuis plusieurs années, des camions transportent des déchets issus des travaux du bâtiment dans une décharge illégale au Castellet, dans le Var. L'endroit apparaît comme un trou au milieu des vignes et défigure les beaux paysages de la commune. Deux sociétés de recyclage se sont également installées sur place. Pourtant, en zone agricole, de telles activités violent le code de l'urbanisme. Les viticulteurs des Vins de Bandol, qui ont été obligés de déclasser 20 hectares de vignes AOC, ont dénoncé cette situation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.